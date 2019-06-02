Сцены гей-секса в фильме об Элтоне Джоне призвали оставить американцам

В Сети дискутируют по поводу биографической ленты об Элтоне Джоне. Центром всеобщего внимания стал тот факт, что в российском прокате фильм будет отличаться от оригинала.

Оказалось, что из ленты вырезали кадры, на которых запечатлены страстные поцелуи и интимные моменты с гомосексуалами. Также российских зрителей уберегут от всех сцен, связанных с употреблением наркотиков.

Это расстроило многих киноманов нашей страны. Пользователи соцсетей открыто выражают недовольство из-за цензуры.

Меж тем член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян не понимает негодование публики. Общественник припомнил недавний гей-скандал разгоревшийся на отечественном телевидении.

"Господам очень хочется увидеть двух целующихся мужиков? Освежите в памяти прямой эфир "Евровидения" из Израиля, где все это показали в цветах и красках. Обязательно нужно в кино видеть, как Элтон Джон совокуплялся со своим другом? Мне сразу вспоминается фраза из фильма "Тот самый Мюнхаузен": "Из Мюнхгаузена, господа, воду лить не будем. Незачем. Он дорог нам просто как Мюнхгаузен. Как Карл Фридрих Иероним. А уж пьет его лошадь или не пьет – это нас не волнует. Не в пустыне же", – рассудил эксперт.

Вадим Манукян считает, что настоящие поклонники британского музыканта Элтона Джона хотят больше узнать о его творчестве, а не перетряхивать грязное белье любимца. Также общественник призвал не сбрасывать со счетов менталитет наших соотечественников.

"Тоже самое с Элтоном Джоном и фильмом "Рокетмен". Вовсе не обязательно показывать все те интимные подробности, которыми он в жизни занимался. Он зрителя интересует тем, какой он замечательный музыкант, а не тем, чем он в постели занимался с мужчинами. А в Европе и в США пусть смотрят без купюр. Это их дело и их менталитет. У нас в стране он другой. Да и страна у нас неоднородная. То, что на "ура" будет принято в Москве, в некоторых регионах страны может вызвать ненужные волнения", – заявил эксперт.