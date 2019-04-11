"Порвал американцев": к Киркорову пришла небывалая слава в США

У артиста есть все шансы стать звездой мирового масштаба. Ведь американцы раскрыли большую тайну Филиппа Киркорова.

Пользователи Reddit восхитились фотографией певца за кассой в "Макдоналдсе". Снимок заставил подписчиков, большинство из которых американцы, ознакомиться с творчеством певца. Посмотрев клип "Ибица", они сравнили Филиппа Киркорова с Элтоном Джоном, Фредди Меркьюри и Майклом Джексоном "в одном лице".

Теперь у исполнителя есть все шансы стать мега-звездой. В этом уверен член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна

"Американцы раскрыли большую тайну Филиппа Бедросовича. Оказывается, он очень любит ходить в "Макдоналдсе". Теперь он кумир американцев. Его новый виток славы в США сопоставим с тем, что происходило с Эдуардом Хилем, которого нарекли Мистером Тро ло ло", – заявил собеседник "Дни.ру". При этом Вадим Манукян добавил, что американцы любят нестандартных артистов, которые способны вызвать улыбку.

По словам эксперта, сравнения с Элтоном Джоном, Фредди Меркюри, Принсом и Майклом Джексоном должны польстить Филипп Киркорову. "Но больше всего американцам он напомнил Мэтта Бэрри с его психоделическими клипами. Клип "Ибица" просто порвал американцев. Теперь концерты Киркорова в США можно проводить не только для русскоязычной среды, но и для англоговорящих американцев. Вот и пришла к нему настоящая слава в США", - констатировал Манукян.



Эксперт предположил, что скоро в США всплывет еще и фото Филиппа Киркорова с президентом Дональдом Трампом. "Поздравляю Филиппа Бедросовича", – резюмировал эксперт.