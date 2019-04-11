"Порвал американцев": к Киркорову пришла небывалая слава в США
Пользователи Reddit восхитились фотографией певца за кассой в "Макдоналдсе". Снимок заставил подписчиков, большинство из которых американцы, ознакомиться с творчеством певца. Посмотрев клип "Ибица", они сравнили Филиппа Киркорова с Элтоном Джоном, Фредди Меркьюри и Майклом Джексоном "в одном лице".
Теперь у исполнителя есть все шансы стать мега-звездой. В этом уверен член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна
"Американцы раскрыли большую тайну Филиппа Бедросовича. Оказывается, он очень любит ходить в "Макдоналдсе". Теперь он кумир американцев. Его новый виток славы в США сопоставим с тем, что происходило с Эдуардом Хилем, которого нарекли Мистером Тро ло ло", – заявил собеседник "Дни.ру". При этом Вадим Манукян добавил, что американцы любят нестандартных артистов, которые способны вызвать улыбку.
По словам эксперта, сравнения с Элтоном Джоном,
Фредди Меркюри, Принсом и Майклом Джексоном должны польстить Филипп Киркорову. "Но
больше всего американцам он напомнил Мэтта Бэрри с его психоделическими
клипами. Клип "Ибица" просто порвал американцев. Теперь концерты
Киркорова в США можно проводить не только для русскоязычной среды, но и для
англоговорящих американцев. Вот и пришла к нему настоящая слава в США", -
констатировал Манукян.
Эксперт предположил, что скоро в США всплывет еще и фото Филиппа Киркорова с президентом Дональдом Трампом. "Поздравляю Филиппа Бедросовича", – резюмировал эксперт.
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