Фильм об Элтоне Джоне спровоцировал грязный гей-скандал в России

Россияне не смогут увидеть на больших экранах полную версию биографической ленты об Элтоне Джоне. Из "Рокетмена" вырезали множество сцен, передает "360" со ссылкой на "Ленту".

Картину показали на Каннском кинофестивале, но в российском прокате не будет "страстных поцелуев и интимных сцен с гомосексуалистами". Кроме того, исключат все сцены с употреблением наркотиков.

Элтон Джон заявил, что к нему неоднократно обращались с просьбой смягчить сюжет, но, по словам певца, жизнь не была такой, чтобы ей "можно было присвоить рейтинг 13+". Российские киноманы и пользователи соцсетей уже выразили недовольство.