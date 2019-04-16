Не Малинин: Зарубина представила настоящего отца дочери
Долгие годы певица безуспешно пыталась разбудить родительские чувства вокалиста Александра Малинина. Артистка, кажется, использовала все возможные способы давления на бывшего мужа, однако ее старания оказались тщетными: экс-супруг общаться с наследницей не желает.
Меж тем в очередном выпуске программы "На самом деле" Первого канала Ольга Зарубина внезапно заявила, что настоящим отцом Киры Малининой является ее давний поклонник бизнесмен Константин Соболевский. В качестве доказательства артистка предоставила новому избраннику заключение американской генетической лаборатории.
"Это мужчина, которого я, к сожалению, не оценила сразу. Я очень благодарна судьбе, что наконец-то я увидела его", – сообщила Ольга Зарубина.
Много лет предприниматель был безответно влюблен в певицу. Недавно он предпринял очередной шаг к сближению с ней: подарил роскошный особняк за 45 миллионов рублей. Теперь Ольга, которая еще несколько недель назад горела страстью к молодому танцору, говорит о чувствах к Константину.
Однако гражданская жена Соболевского – Наталья Матюшенко по понятным причинам против отношений бизнесмена и певицы. Женщина 12 лет жила с Константином. Они копили деньги для себя и детей, а теперь, по словам Натальи, все совместно нажитое утекает в карманы артистки и ее дочери.
"Благодаря мне он поднялся. Мы копили деньги, хотели купить дом для наших детей: у меня два ребенка и у него двое детей, от предыдущих браков. Семейный дом достался этой Зарубиной. Вы Малинина не обобрали и переключились на Соболевского?" – прямо обратилась Матюшенко к Зарубиной.
В скандал также вмешался представитель Александра Малинина – адвокат Мария Ярмуш. Юрист провел собственное расследование.
"Я обратилась в Соединенные Штаты, в клинику, которая проводила ДНК-тест, разговаривала с главным врачом. Сделала официальный адвокатский запрос. Ольга Зарубина и Кира никогда не обращались в это медицинское учреждение. Данный документ – это подделка", – рассказала Мария Ярмуш.
Разоблаченная Ольга Зарубина не стала отпираться. Артистка заявила, что пыталась устроить дочери лучшую жизнь.
"Я это сделала ради своей дочери. После мерзких манипуляций семьи Малининых. Только я прожила все эти годы в слезах, рвала волосы на себе, не спала ночами. Моя дочь ушла в депрессию. Я не могла встать с кровати. Она заслуживает такого отца. Малинин умер в моей жизни. Он умер в жизни моей дочери", - кричала Ольга Зарубина присутствующим.
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