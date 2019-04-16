Не Малинин: Зарубина представила настоящего отца дочери

Певица сделала громкое заявление. Ольга Зарубина рассказала о настоящем отце своей дочери.

Долгие годы певица безуспешно пыталась разбудить родительские чувства вокалиста Александра Малинина. Артистка, кажется, использовала все возможные способы давления на бывшего мужа, однако ее старания оказались тщетными: экс-супруг общаться с наследницей не желает.

Меж тем в очередном выпуске программы "На самом деле" Первого канала Ольга Зарубина внезапно заявила, что настоящим отцом Киры Малининой является ее давний поклонник бизнесмен Константин Соболевский. В качестве доказательства артистка предоставила новому избраннику заключение американской генетической лаборатории.

"Это мужчина, которого я, к сожалению, не оценила сразу. Я очень благодарна судьбе, что наконец-то я увидела его", – сообщила Ольга Зарубина.

Много лет предприниматель был безответно влюблен в певицу. Недавно он предпринял очередной шаг к сближению с ней: подарил роскошный особняк за 45 миллионов рублей. Теперь Ольга, которая еще несколько недель назад горела страстью к молодому танцору, говорит о чувствах к Константину.

Однако гражданская жена Соболевского – Наталья Матюшенко по понятным причинам против отношений бизнесмена и певицы. Женщина 12 лет жила с Константином. Они копили деньги для себя и детей, а теперь, по словам Натальи, все совместно нажитое утекает в карманы артистки и ее дочери.

"Благодаря мне он поднялся. Мы копили деньги, хотели купить дом для наших детей: у меня два ребенка и у него двое детей, от предыдущих браков. Семейный дом достался этой Зарубиной. Вы Малинина не обобрали и переключились на Соболевского?" – прямо обратилась Матюшенко к Зарубиной.

В скандал также вмешался представитель Александра Малинина – адвокат Мария Ярмуш. Юрист провел собственное расследование.

"Я обратилась в Соединенные Штаты, в клинику, которая проводила ДНК-тест, разговаривала с главным врачом. Сделала официальный адвокатский запрос. Ольга Зарубина и Кира никогда не обращались в это медицинское учреждение. Данный документ – это подделка", – рассказала Мария Ярмуш.

Разоблаченная Ольга Зарубина не стала отпираться. Артистка заявила, что пыталась устроить дочери лучшую жизнь.

"Я это сделала ради своей дочери. После мерзких манипуляций семьи Малининых. Только я прожила все эти годы в слезах, рвала волосы на себе, не спала ночами. Моя дочь ушла в депрессию. Я не могла встать с кровати. Она заслуживает такого отца. Малинин умер в моей жизни. Он умер в жизни моей дочери", - кричала Ольга Зарубина присутствующим.