Подарил поцелуй: Лорак заметили с молодым красавцем
В личном Instagram знаменитость опубликовала снимки и видеозаписи, сделанные во время торжества. Ани Лорак и ее наследница показывают торт, а после, уже в компании родственников друзей, София задувает свечи.
"С Днем Рождения, моя Дорогая Доченька. Мое Солнце! Мое Счастье! Это мой самый любимый день в году! День Твоего Рождения! Люблю Тебя! (Орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала знаменитость.
Интернет-обыватели обратили внимание, что на видео нет отца девочки – бывшего мужа певицы Мурата Налчаджиоглу. Многие пришли к выводу, что мужчина на празднике не присутствовал вовсе, якобы он проигнорировал мероприятие. Рядом с Ани и Софией находился другой красавец – брат Лорак. Он нежно расцеловал племянницу во время поздравления, а затем подарил поцелуй сестре.
Напомним, в конце января Ани Лорак официально развелась с супругом, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу после десяти лет брака. За полгода до этого в Сети появилась информация о том, что муж певицы завел любовницу. После папарацци засняли Налчаджиоглу в ночном клубе в объятиях модели из Киева Яны Беляевой. Ани Лорак скандал не комментировала, однако в декабре стало известно, что она подала на развод. Совместная дочь супругов София осталась жить с матерью.
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