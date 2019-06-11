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Подарил поцелуй: Лорак заметили с молодым красавцем

Ани Лорак. Фото: www.globallookpress.com
Певица похвасталась фотографиями с праздника, который устроила в честь дня рождения дочери Софии. Ани Лорак и ее наследница с удовольствием позируют перед камерой. Однако отец девочки в кадр не попал.

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прочитано 1274 раза

В личном Instagram знаменитость опубликовала снимки и видеозаписи, сделанные во время торжества. Ани Лорак и ее наследница показывают торт, а после, уже в компании родственников друзей, София задувает свечи.

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Ани Лорак

Ани Лорак Певица

"С Днем Рождения, моя Дорогая Доченька. Мое Солнце! Мое Счастье! Это мой самый любимый день в году! День Твоего Рождения! Люблю Тебя! (Орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала знаменитость.

Интернет-обыватели обратили внимание, что на видео нет отца девочки – бывшего мужа певицы Мурата Налчаджиоглу. Многие пришли к выводу, что мужчина на празднике не присутствовал вовсе, якобы он проигнорировал мероприятие. Рядом с Ани и Софией находился другой красавец – брат Лорак. Он нежно расцеловал племянницу во время поздравления, а затем подарил поцелуй сестре.

Напомним, в конце января Ани Лорак официально развелась с супругом, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу после десяти лет брака. За полгода до этого в Сети появилась информация о том, что муж певицы завел любовницу. После папарацци засняли Налчаджиоглу в ночном клубе в объятиях модели из Киева Яны Беляевой. Ани Лорак скандал не комментировала, однако в декабре стало известно, что она подала на развод. Совместная дочь супругов София осталась жить с матерью. 

Автор: Руслана Алексеева11 июня 2019, 12:59
ФОТОРЕПОРТАЖ

Раскрасневшуюся Лорак встречали Сиреной

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Сколько уже можно писать об этой бездарной, вечно полуголой хохлухе? Ну какое россиянам дело с кем она целуется, с турком, курдом или хохлом!
1

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