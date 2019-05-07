Что Боярская сделала с 5-месячным сыном
На своей страничке в Instagram Елизавета Боярская опубликовала фотографию, на которой запечатлела свое лицо крупным планом, прикрыв рот крохотной ручкой младшего сына Григория. В подписи к снимку актриса указала, что мальчику исполнилось пять месяцев.
А вот о важном событии, которое произошло в жизни сына, Елизавета Боярская предпочла не рассказывать. За нее это сделала режиссер Светлана Дружинина, причем совершенно случайно. Оказывается, Боярская и Матвеев недавно крестили младшего наследника.
Дружинина узнала о знаменательном событии от Михаила Боярского, который снимается в ее фильме. "Вот репетируем, готовимся к завтрашнему съемочному дню. Очень короткий будет у нас съемочный момент. Надо будет очень четко выполнить его. Потому что Михаил Боярский, который в нем снимается, спешит. В десять часов вечера он уже должен быть в Москве, а до этого – на крестинах своего внука", – цитируют Светлану Дружинину "7Дней".
Напомним, Елизавета Боярская родила второго ребенка в начале декабря 2018 года. В отличие от первой беременности, вторая проходила легко, отметила в недавнем интервью актриса. Несмотря на интересное положение, артистка активно играла, репетировала и участвовала в благотворительных мероприятиях. Елизавета Боярская призналась, что готова стать многодетной матерью, потому что убеждена: материнство – это ее.
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