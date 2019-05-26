"Все такой же молодой": снимок Маликова с детьми вызвал восторг
Накануне композитор разместил на своей странице в Instagram снимок, на котором запечатлены Стефания и Марк. В кадре девушка держит малыша на руках. "Одна уже большая, а другой еще маленький...", – написал Дмитрий Маликов.
Большинство пользователей пришли в восторг от трогательного кадра и пожелали счастья семье артиста. "Ой, какой хорошенький карапуз", "Чудесные дети. Вы очень счастливый человек, Дмитрий", "Пускай будут здоровы и счастливы всегда!", – написали комментаторы. Один из пользователей продолжил фразу композитора. "Одна уже большая, а другой еще маленький... А я все такой же молодой...", – отметил он.
Но среди положительных отзывов нашелся и негативный. Подписчик поинтересовался в комментариях, кто является настоящей матерью маленького наследника. "Чей это ребенок?", – спросил пользователь. Сам Дмитрий Маликов решил проигнорировать бестактный вопрос.
Напомним, что артист воспитывает вместе с женой Еленой Изаксон троих детей: дочерей Ольгу и Стефанию и сына Марка. Мальчик появился на свет в январе прошлого года. Малыша подарила супругам суррогатная мать.
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