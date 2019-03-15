Кабаева объявила о беременности

В семье Кабаевой грядет пополнение. Счастливая женщина сообщила радостную новость и показала округлившийся живот.

О беременности Александра Кабаева объявила на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Она опубликовала фотографии, на которых запечатлена с внушительным животом. "

УРААААААААА😭😍😍😍 Я могу вам рассказать 😅🔥🙈 Ну что🙈 хихихи😅😭 Многие догадались конечно уже ..но я держалась до последнего !)) (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)" – объявила радостная Александра.

"Счастью нет предела ❤ Я самый самый самый счастливый кабан😭😭😍 Нам уже пять месяцев❤ Все как мы мечтали ❤и все своим чередом ❤ Говорят любовь живет 3 года ..) у нас она перешла на новый этап🙈❤ И теперь я могу рассказывать вам всееее", – призналась Кабаева.

Многочисленные подписчики немедленно рассыпались в комплиментах и поздравлениях Александре. Та отметила, что собиралась объявить счастливую новость еще месяц назад, но тогда случилось несчастье.

Дело в том, что мужа Александры Кабаевой Александра Липового, звезды скандально известного телепроекта "Дом-2", чемпиона мира по кикбоксингу задержали по подозрению в мошенничестве. 5 февраля 2019 года он был арестован. После заседания в Пресненском суде города Москвы, мужчину отправили в тюрьму "Матросская тишина".

Александра Кабаева в виновность Липового не верит. Модель убеждена, что его подставили. Некий человек по фамилии Прохоров задолжал Липовому 4,5 миллиона рублей. Чтобы не отдавать деньги, по мнению Кабаевой, должник оклеветал ее мужа.

По другим данным, Липовой подал на Прохорова в суд, а после предложил ему сделку. Якобы Александр пообещал должнику условный срок в обмен на 14,5 миллионов. В итоге мужа Александры Кабаевой взяли в момент получения денег от Прохорова.