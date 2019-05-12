Рудковская лишила сына самого главного

Сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко трудится днями напролет. Недавно поклонники узнали о том, что у маленького Александра совсем нет времени на школу.

В субботу, 11 мая, на странице мальчика в Instagram появился пост с подробным расписанием недели. Ежедневно Александр проводит несколько часов на льду. Отдыхает малыш только по воскресеньям. "Между тренировками я сплю на раскладушке в маленькой тренерской комнатке", – написал ребенок и поделился видеозаписью, на которой тренер будит его, чтобы продолжить тренировки.

Один из пользователей поинтересовался, как мальчику удается совмещать занятия на стадионе со школьными уроками. "Тяжел и нелегок путь к цели. Вопрос к родителям: как нагрузка сказывается на общем физическом и психологическом состоянии ребенка, и как с таким графиком вы планируете обучать его школьной программе?", – спросил подписчик.

Продюсер Яна Рудковская поспешила ответить на вопрос пользователя. Она рассказала, что Александр ходит в школу, чтобы сдавать экзамены. В остальное время ребенок занимается по индивидуальной программе с репетиторами.

Многие пользователи раскритиковали решение телеведущей. Они заявили, что недостаток общения со сверстниками может в будущем негативно повлиять на психическое здоровье мальчика. "Школьная социализация необходима для умения строить социальные связи", – подчеркнул один комментатор.