Заставшая Плющенко с сукой Рудковская: Не могу такое видеть!
Видео появилось на официальной страничке Евгения Плющенко в Instagram. Олимпийского чемпиона в собственной постели сняла его жена, музыкальный продюсер Яна Рудковская. Интересно, что рядом с фигуристом оказалась вовсе не она.
"Ребят, вы когда-нибудь такое видели, чтобы собака спала на спине рядом с хозяином? Я вот в первый раз вижу, чтобы собака спала на спине..." – призналась Рудковская, крупным планом снимая свою крохотную питомицу, лежащую рядом с Плющенко.
Как оказалось, собачку зовут Фифа. "Ладно, давай не будем тревожить..." – попросил Евгений, ласково поглаживая крохотного четвероногого друга. Яна убрала его руку и со смехом пояснила: "Я не могу, Жень! Я не могу такое видеть! Это очень смешно! Устала она сегодня?" Плющенко нежно обратился к собачке: "Отдыхай, малыш... Она же Фифа..." Рудковская ему вторила: "Фифа! Ой, Фифа! Ну, Фифа, вставай!"
В результате продюсеру удалось разбудить животное, однако его не прогнали, а заласкали. "Это однозначно моя самая харизматичная собака", – подписал ролик Евгений Плющенко.
Подписчики пришли в восторг от Фифы и щедро одарили ее комплиментами. А кто-то едко отметил, что к животному Рудковская относится лучше, чем к сыну. Пользователей Сети возмутило очередное видео, снятое продюсером. В ролике мальчика будит наставник. "Между тренировками я сплю на раскладушке в маленькой тренерской комнатке" – гласит подпись.
Яна Рудковская показала расписание наследника, занимающегося фигурным катанием. Шестилетний Саша ежедневно проводит на льду несколько часов и отдыхает только по воскресеньям.
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