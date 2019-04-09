Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 9 апреля 2019 года
Малахов заорал от вида раздевшейся перед ним Волочковой
Гости не переводятся в доме Анастасии Волочковой. После того, как там побывала "заклятая подружка" Ксения Собчак, на пороге появился ее коллега Андрей Малахов. Увидев, как балерина скинула перед ним одежду и начала окунаться в ледяную купель, тот не смог сдержать эмоций.
Беседа с Андреем получилась задушевной. Благодарная Анастасия назвала его настоящим ведущим и светлым человеком, в отличие от псевдоподружки Ксении Собчак. "Вот и посмотрите на разницу величия. Знаете, что характеризует это величие? Да то, что Андрей показал кадры, в которых неуклюжая "подружка" пыталась надо мной постебаться. Но он, в свою очередь, остался благородным. Хотя, я также не запретила ему заглянуть в каждый уголок моего дома и моей души, затронув темы жизни, отношений с мамой, папой и отцом моей дочери", – сообщила Волочкова на своей официальной странице в социальной сети Instagram.
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Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 9 апреля 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
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