Вид окровавленного Данелии шокировал народ

Георгий Данелия прославился благодаря таким лентам, как "Я шагаю по Москве", "Мимино", "Афоня", "Кин-дза-дза" и "Осенний марафон". Проститься с ним пришли коллеги и поклонники. Корреспондент "Дни.ру" присутствует на траурной церемонии.



В фойе Дома кино звучит песня на пронзительные стихи Геннадия Шпаликова: "Людей теряют только раз,/ И след, теряя, не находят,/ А человек гостит у вас,/ Прощается и в ночь уходит". Сегодня они особенно уместны...

Повсюду – телеграммы соболезнования, портреты Данелии и море цветов. Он заслужил. Заслужил тем, что был, кажется, лучшим певцом Москвы в кино, тем, что всего себя отдавал профессии. Даже за пару месяцев до смерти написал очередной сценарий.

Его коллеги и ученики рассказали со сцены Большого зала Дома кино об удивительных чертах характера Георгия Николаевича. "Когда мы начали работу над полнометражной анимационной картиной "Ку! Кин-дза-дза", где Данелия был не только художественным руководителем, но и одним из авторов сценария, и режиссером постановщиком, мы все поражались его мужеству, – отметила режиссер Татьяна Ильина. – В ту пору ему сделали шунтирование на сердце, а уже через десять дней он появился на студии. Одет был в белоснежную рубашку, а на груди мы увидели огромное алое пятно. Оказалось, у него разошелся шов, но он не считал, что это повод для приостановки работы. Мы все были в шоке. После этого никто из съемочной группы даже не думал опаздывать на работу".

Напомним, что культовый советский режиссер Георгий Данелия ушел из жизни 4 апреля. Ему было 88 лет. Кинематографист умер от остановки сердца.