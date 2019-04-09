57-летнюю Сябитову поймали на вранье

Звезда ток-шоу "Давай поженимся!" опубликовала архивный снимок. Поклонники заметили на фото Розы Сябитовой нечто странное.

В личном Instagram знаменитости появился кадр, на котором телеведущая выглядит невероятно стройной. 57-летняя Роза Сябитова позирует в красном платье с цветочным принтом.

Меж тем фолловеры заметили, что у звезды ток-шоу слишком уж тонкая талия. На снимках, опубликованных ранее, таких форм у Сябитовой не наблюдается. Интернет-обыватели поспешили упрекнуть Розу в использовании ретуши.

"Так интересно как сидит на других фото так бабица в теле а тут прям талия как у девочки, до чего хорош фотомонтаж (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Фотошопер перестарался😉", "Откуда вдруг такая талия", "Ох, Роза, Роза)))..То, что цветет – это отлично, но зачем так-то талию "преуменьшать"???Видно же, что не "ваша"..", "Талия, талия.... Аха ха.... Велик и могуч фотошоп!", "Фотошоп рулит!!!!!!!!!!!" – поймали теледиву на вранье фанаты.

Меж тем сама Роза Сябитова под снимком признается, что ближе к пенсии ее потянуло к земле. "Пристрастилась к садоводству.... Так вдохновляет! Особенно когда видишь что прижилось, укрепилось и стало расти!!!" – заметила телеведущая. Роза Сябитова планирует разобрать клумбы своего загородного дома и подобрать растения, которые будут цвести до поздней весны.