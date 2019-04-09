Малахов заорал от вида раздевшейся перед ним Волочковой

Гости не переводятся в доме Анастасии Волочковой. После того, как там побывала "заклятая подружка" Ксения Собчак, на пороге появился ее коллега Андрей Малахов. Увидев, как балерина начала перед ним скидывать одежду и окунаться в ледяную купель, тот не смог сдержать эмоций.

Анастасия Волочкова снялась для нового выпуска ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир". Балерина поведала ему о том, как, с ее слов, бывший муж, бизнесмен Игорь Вдовин, взяв у нее в долг крупную сумму, в течение многих лет так ее и не вернул, о непростых отношениях с матерью и о том, что якобы сдала собственного отца в дом престарелых.

Беседа с Андреем Малаховым получилась задушевной. Благодарная Анастасия назвала его настоящим профессиональным ведущим и светлым человеком, в отличие от "псевдо" подружки" Ксении Собчак. "Вот и посмотрите разницу Величия. И, знаете, что характеризует это величие ? Да то, что Андрей показал кадры, в которых неуклюжая "подружка" пыталась надо мной постебаться..😝 Но он, в свою очередь, остался благороден. Хотя, я так же не запретила ему заглянуть в каждый уголок моего дома.. И моей души, затронув темы жизни, отношений с мамой, папой и отцом моей дочери (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – заявила Анастасия Волочкова на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

Балерина отметила, что Андрей Малахов показал ее такой, какая она есть на самом деле. "Вот в твою программу, Андрей, люди приходят, не боясь подстав! Потому что их нет! На каком канале ты бы не вел передачи, ты-ПРОФЕССИОНАЛ!👍🏼" – объявила артистка.

Она опубликовала видео, сделанное во время съемки шоу. На нем запечатлены Андрей Малахов, его сотрудники и Анастасия Волочкова. Балерина без капли стыда скинула одежду, оставшись в одном микроскопическом купальнике, продемонстрировав загар, а затем смело нырнула в ледяную купель. Андрей Малахов заорал: "Аааааа, нет!" и от избытка чувств похлопал себя по коленям. Шоумен признался, что ему холодно просто смотреть на нее. "Несите полотенце скорее!" – обратившись к сотрудникам, попросил Андрей, накинув на плечо толстовку Анастасии.

При этом сама балерина, с довольным видом сидя в бочке, позировала на камеру. А затем спокойно поднялась и ответила, что ей не нужно полотенце, а вполне подойдет та самая спортивная кофта, которую Анастасии Волочковой любезно подал Андрей Малахов. "Я думаю, что таким людям, которые залезают в холодную купель, никакие Вдовины, понимаешь, не смогут сломить! Игорь, ты слышишь нас?" – сказал Андрей Малахов на камеру, а затем демонстративно хлопнул кулаком одной руки в ладонь другой.