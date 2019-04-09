Малахов заорал от вида раздевшейся перед ним Волочковой
Анастасия Волочкова снялась для нового выпуска ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир". Балерина поведала ему о том, как, с ее слов, бывший муж, бизнесмен Игорь Вдовин, взяв у нее в долг крупную сумму, в течение многих лет так ее и не вернул, о непростых отношениях с матерью и о том, что якобы сдала собственного отца в дом престарелых.
Беседа с Андреем Малаховым получилась задушевной. Благодарная Анастасия назвала его настоящим профессиональным ведущим и светлым человеком, в отличие от "псевдо" подружки" Ксении Собчак. "Вот и посмотрите разницу Величия. И, знаете, что характеризует это величие ? Да то, что Андрей показал кадры, в которых неуклюжая "подружка" пыталась надо мной постебаться..😝 Но он, в свою очередь, остался благороден. Хотя, я так же не запретила ему заглянуть в каждый уголок моего дома.. И моей души, затронув темы жизни, отношений с мамой, папой и отцом моей дочери (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – заявила Анастасия Волочкова на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.
Балерина отметила, что Андрей Малахов показал ее такой, какая она есть на самом деле. "Вот в твою программу, Андрей, люди приходят, не боясь подстав! Потому что их нет! На каком канале ты бы не вел передачи, ты-ПРОФЕССИОНАЛ!👍🏼" – объявила артистка.
Она опубликовала видео, сделанное во время съемки шоу. На нем запечатлены Андрей Малахов, его сотрудники и Анастасия Волочкова. Балерина без капли стыда скинула одежду, оставшись в одном микроскопическом купальнике, продемонстрировав загар, а затем смело нырнула в ледяную купель. Андрей Малахов заорал: "Аааааа, нет!" и от избытка чувств похлопал себя по коленям. Шоумен признался, что ему холодно просто смотреть на нее. "Несите полотенце скорее!" – обратившись к сотрудникам, попросил Андрей, накинув на плечо толстовку Анастасии.
При этом сама балерина, с довольным видом сидя в бочке, позировала на камеру. А затем спокойно поднялась и ответила, что ей не нужно полотенце, а вполне подойдет та самая спортивная кофта, которую Анастасии Волочковой любезно подал Андрей Малахов. "Я думаю, что таким людям, которые залезают в холодную купель, никакие Вдовины, понимаешь, не смогут сломить! Игорь, ты слышишь нас?" – сказал Андрей Малахов на камеру, а затем демонстративно хлопнул кулаком одной руки в ладонь другой.
Ролик никого не оставил равнодушным
Фанаты оценили потрясающий наряд певицы
Телеведущая в отпуске времени даром не теряет
Телеведущий не скрывал удивления
Популярные темы форума
Квартира Началовой Юлии
Муж изменил с другом
Кремль только что узнал,что у 80% россиян,нет денег на обувь!Читайте новости !!!
Кто, что думает о Водолеях и Овнах?
Как люди находят друг друга на всю жизнь?..
Трахаю замужнюю
Изнасилование
Божена Рынска ,как вы думаете это она довела мужа Малашенка
Мне очень скучно!
Он изменил мне со страшной бабой
Афера с коллегой
Я однолюб, никого больше не полюблю
Админ уберите тему о девах! Сколько можно их ругать? Надоело.
Пропал кот
Мало быть богатой, красивой, чтобы быть счастливой?
Изменяю жене с лучшим другом, и он своей со мной! Что делать, так дальше нельзя!
Секс за шаурму. Как оформить юридически?
<цензура>
Два кило картошки
Крик души
эмигранты приезжает сюда бегать за деньгами,а не работать,охотятся как тигры на клиента,и кто это позволил?Виделите,у нас свинский менталитет,мы же не зарабатываем в сао
Если женщина повышает голос на мужчину
ВСД как приговор или хождение по мукам
что нравиться девушкам
Где тема как найти свое счастье одиноким? Верните!
Как думаете: убила старуха Диану?
кефирная диета на 7 дней
ЖМЖ
Яичная диета
Грудное вскармливание