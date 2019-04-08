Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 8 апреля 2019 года
"На мужчин у меня моратория нет": кокетливое признание Брежневой
Под стенами Кремля в банкетном зале отеля "Националь" состоялась грандиозная презентация клипа Елены Север и Веры Брежневой на песню "Зла не держи". Эта потрясающая рок-баллада на стихи Михаила Гуцериева впервые прозвучала в ноябре 2018 года на церемонии "Золотой граммофон" и сразу заняла первые строчки радийных хит-парадов.
Поклонники Елены и Веры с нетерпением ждали видеоверсии. Ожидание было награждено сторицей – в клипе, который снял эстонский режиссер Хендрик Маасик, появляются и волки, и кони, а уж какие красивые виды и сложные декорации! Работа захватывает с первого же кадра, а чувственный вокал Север и Брежневой покоряет до мурашек.
Материал дополняется.
Читайте последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 8 апреля 2019 года, в разделе и специальных сюжетах.
Певица решила впредь держать язык за зубами
Иметь наследника всегда было мечтой артиста
Примадонна приготовила грандиозное шоу
Спектакли с участием актрисы перенесли
Популярные темы форума
Почему работадатель в России берёт на работу ,не свой народ,прописан по району,а чужих имигрантов,кто дал им такое право,кинуть своё население и спокойно наживаться,а люди массово ходят без работы в России
Квартира Началовой Юлии
Муж изменил с другом
Кремль только что узнал,что у 80% россиян,нет денег на обувь!Читайте новости !!!
Как люди находят друг друга на всю жизнь?..
Почему я такая дура?
Почему Филип Киркоров копирует и перепевает чужие иностранные песни,что за бред?Самый умный ,что-ли?
Кто, что думает о Водолеях и Овнах?
Трахаю замужнюю
Изнасилование
Знаки зодиака
Я однолюб, никого больше не полюблю
Он изменил мне со страшной бабой
Божена Рынска ,как вы думаете это она довела мужа Малашенка
Мне очень скучно!
Админ уберите тему о девах! Сколько можно их ругать? Надоело.
Пропал кот
Как вы смотрите на работников такси?Качество вообще нет!Учились не известно где,и говорят,что светофор они увидели впервые ,понаехали из аулов работать ,и получает трафик московский.
Мало быть богатой, красивой, чтобы быть счастливой?
Почему наши работадатели берут на работу в такси чужих,которые выросли в деревне,и не видели светофора?
Два кило картошки
Передумала выходить замуж
Диета Елены Малышевой
Крик души
<цензура>
Изменяю жене с лучшим другом, и он своей со мной! Что делать, так дальше нельзя!
Секс за шаурму. Как оформить юридически?
эмигранты приезжает сюда бегать за деньгами,а не работать,охотятся как тигры на клиента,и кто это позволил?Виделите,у нас свинский менталитет,мы же не зарабатываем в сао
Где тема как найти свое счастье одиноким? Верните!
Вредно ли щелкать семечки?