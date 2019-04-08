Первый день недели не становится для звезд российского шоу-бизнеса поводом для того, чтобы перестать снабжать своих поклонников свежими сплетнями, громкими скандалами и другими историями, привлекающими общественное внимание. "Дни.ру" собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 8 апреля 2019 года.

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