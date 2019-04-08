"На мужчин у меня моратория нет": кокетливое признание Брежневой
Эта потрясающая рок-баллада на стихи Михаила Гуцериева впервые прозвучала в ноябре 2018 года на церемонии "Золотой граммофон" и сразу заняла первые строчки радийных хит-парадов. Поклонники Елены и Веры с нетерпением ждали видеоверсии. Ожидание было награждено сторицей – в клипе, который снял эстонский режиссер Хендрик Маасик, появляются и волки, и кони, а уж какие красивые виды и сложные декорации! Работа захватывает с первого же кадра, а чувственный вокал Север и Брежневой покоряет до мурашек.
Вера Брежнева в интервью "Дни.ру" призналась, что спеть дуэтом согласилась не сразу. "Некоторое время назад я ввела мораторий на дуэты – слишком много их у меня было, – улыбнулась артистка. – Я пела шесть или семь раз с мужчинами. И вдруг захотела отдохнуть – нет, не от мужчин, на них моратория нет, и отдыхать о них не хочется – и сделать что-то сольно, выпустить какой-то сингл. Но тут появилась идея записи песни с Еленой Север, и я нарушила собственный же мораторий. Это говорит о том, что творчество всегда меняется, если появляется интересный, качественный материал".
Напомним, в разное время Вера Брежнева пела с Потапом, Сергеем Зверевым, Даном Баланом, Светланой Лободой, Александром Реввой, Монатиком, новым составом группы "ВИА Гра" и другими исполнителями. А Сергей Зверев записал посвященную артистке песню со словами "Вера, Вера, Брежнева Вера,/ Хочешь, буду у тебя первым?"
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