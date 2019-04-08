Правда-матка вышла боком для Карауловой
"В последнее время все чаще стараюсь держать язык за зубами, – призналась Юлианна. – Ведь несколько раз, когда меня спрашивали коллеги о мнении и я честно, хотя и без оскорблений, его высказывала, они на меня обижались, поскольку не готовы были принимать мою правду". Правда-матка вышла ей боком! Теперь певица понимает, что в шоу-бизнесе принято льстить, улыбаться и играть – таков его закон.
Правда-матка вышла боком для Карауловой, и с тех пор она стала мудрее – решила лишний раз молчать. Искренней же, по ее словам, она остается лишь в своих песнях и в момент выхода на сцену.
Не исключает Юлианна Караулова и своего участие в конкурсе песни "Евровидение" в будущем, благо, что голос и внешность позволяют. "В теории это было бы возможно, думаю, – рассказала исполнительница "Дни.Ру". – Но в этом году я буду болеть, как и все, за прекрасного Сергея Лазарева. Артист с таким опытом, с такими невероятными вокальными данными и с такой суперсильной командой профессионалов вполне может рассчитывать на победу. Жаль, что не смогу его лично поддержать на конкурса в Израиле в мае – у меня в это время много работы в Москве и других городах, но буду следить за новостями из Тель-Авива в мае".
Кстати, сам Сергей Лазарев в этот вечер тоже появился на премии "ЖАРА Music Awards", где получил награду как "Лучший певец года". Его появление в столичном "Крокусе" сопровождал рев мощного фан-клуба – одного из самых сильных, как говорят.
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