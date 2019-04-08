После слухов об измене мужа Шейк оказалась в постели с другим

Известная модель удивила поклонников. Ирина Шейк оказалась в постели не с мужем.

Пресса уже несколько месяцев муссирует слух о том, что брак модели и актера Брэдли Купера переживает не лучшие времена. Якобы Ирина Шейк заподозрила мужа в романе с певицей Леди Гагой.

Судя по всему, модель сама не прочь дать повод для сплетен. В личном Instagram она опубликовала провокационный снимок.

В кадре Шейк в кремовом платье с большим декольте и полотенцем на голове удобно устроилась в кровати. Рядом с ней лежит итальянский модельер Риккардо Тиши. Примечательно, что красавец-мужчина запечатлен без штанов, возможно в коротких шортах. "Спящие красавицы", – подписала свой пост Ирина.

Поклонников модели снимок позабавил. Многие отметили, что Брэдли Куперу следует держать ухо востро.

Меж тем настоящие фанаты Ирины Шейк в курсе, что Рикардо девушки, даже такие шикарные как Ирина, не интересуют. Между моделью и дизайнером исключительно рабочие отношения. Совсем недавно она приняла участие в его новом показе, который состоялся в рамках Недели моды в Лондоне. Ирина Шейк верна мужу.

Напомним, в марте 2017 года модель и актер стали родителями чудесной малышки. Дочь назвали Леей. Ирина Шейк почти сразу вернулась в форму и продолжила блистать на подиуме и красных дорожках.