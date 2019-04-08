После слухов об измене мужа Шейк оказалась в постели с другим
Пресса уже несколько месяцев муссирует слух о том, что брак модели и актера Брэдли Купера переживает не лучшие времена. Якобы Ирина Шейк заподозрила мужа в романе с певицей Леди Гагой.
Судя по всему, модель сама не прочь дать повод для сплетен. В личном Instagram она опубликовала провокационный снимок.
В кадре Шейк в кремовом платье с большим декольте и полотенцем на голове удобно устроилась в кровати. Рядом с ней лежит итальянский модельер Риккардо Тиши. Примечательно, что красавец-мужчина запечатлен без штанов, возможно в коротких шортах. "Спящие красавицы", – подписала свой пост Ирина.
Поклонников модели снимок позабавил. Многие отметили, что Брэдли Куперу следует держать ухо востро.
Меж тем настоящие фанаты Ирины Шейк в курсе, что Рикардо девушки, даже такие шикарные как Ирина, не интересуют. Между моделью и дизайнером исключительно рабочие отношения. Совсем недавно она приняла участие в его новом показе, который состоялся в рамках Недели моды в Лондоне. Ирина Шейк верна мужу.
Напомним, в марте 2017 года модель и актер стали родителями чудесной малышки. Дочь назвали Леей. Ирина Шейк почти сразу вернулась в форму и продолжила блистать на подиуме и красных дорожках.
Спектакли с участием актрисы перенесли
Злоумышленники бросили молодого мужчину медленно и мучительно умирать
Откровенное интервью актера
Красавица сделала заявление у гроба
Популярные темы форума
Квартира Началовой Юлии
Муж изменил с другом
Кремль только что узнал,что у 80% россиян,нет денег на обувь!Читайте новости !!!
Как люди находят друг друга на всю жизнь?..
Почему я такая дура?
Кто, что думает о Водолеях и Овнах?
Почему Филип Киркоров копирует и перепевает чужие иностранные песни,что за бред?Самый умный ,что-ли?
Трахаю замужнюю
Изнасилование
Божена Рынска ,как вы думаете это она довела мужа Малашенка
Я однолюб, никого больше не полюблю
Он изменил мне со страшной бабой
Мне очень скучно!
Админ уберите тему о девах! Сколько можно их ругать? Надоело.
Пропал кот
Как вы смотрите на работников такси?Качество вообще нет!Учились не известно где,и говорят,что светофор они увидели впервые ,понаехали из аулов работать ,и получает трафик московский.
Почему наши работадатели берут на работу в такси чужих,которые выросли в деревне,и не видели светофора?
Мало быть богатой, красивой, чтобы быть счастливой?
Два кило картошки
Изменяю жене с лучшим другом, и он своей со мной! Что делать, так дальше нельзя!
Секс за шаурму. Как оформить юридически?
<цензура>
Крик души
эмигранты приезжает сюда бегать за деньгами,а не работать,охотятся как тигры на клиента,и кто это позволил?Виделите,у нас свинский менталитет,мы же не зарабатываем в сао
Где тема как найти свое счастье одиноким? Верните!
кефирная диета на 7 дней
ВСД как приговор или хождение по мукам
что нравиться девушкам
Если женщина повышает голос на мужчину
Как наладить жизнь в России ,что-бы все были на своих местах ,и работах.