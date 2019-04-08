Внебрачный красавец-сын появился у гроба Булдакова
Гроб с телом всенародно любимого актера выставлен в Большом зале Дома кино. Алексей Булдаков здесь не раз бывал на премьерах, фестивалях, творческих встречах. В фойе звучат песни из репертуара артиста – "Не для тебя цветут сады", "Одинокая гармонь", "Офицеры". А на экране мелькают кадры из многочисленных картин с участием Булдакова.
Первыми проститься с покойным пригласили военных – актера называют генералом российского кино за обилие образов служивых на экране. Самый известный из них – генерал Иволгин из киносаги Александра Рогожкина об особенностях русской охоты, рыбалки, политики... Военные же стоят в почетном карауле и у гроба – это обязательный при похоронах народных артистов ритуал.
У гроба сидят родные Алексея Булдакова. Для многих стало неожиданным появление внебрачного сына артиста – Ивана Булдакова. Он вместе с матерью живет в мальтийском городе Свийи, получил образование в сфере туризма и успешно трудится в этой области. С отцом виделся редко, однако общались они регулярно. Все отметили сходство 31-летнего красавца-Ивана со знаменитым отцом.
Напомним, Алексей Булдаков скончался 3 апреля на 69-м году жизни. Сердце артиста остановилось в Монголии, куда он приехал на празднование дня рождения друга. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни – у актера оторвался тромб.
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