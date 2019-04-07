"Позор семьи": Боярской крепко досталось после громкого заявления отца
По мнению Миро, наследница Михаила Боярского совсем не умеет играть. Единственное, что ей хорошо удается, – красиво стоять на сцене. "Стоит – да, стоит красиво. Особенно после кучи операций на нос. Но играть? Нет, актерством тут и не пахнет", – заявила она. Блогер добавила, что у Елизаветы "отсутствуют малейшие артистические способности".
В качестве подтверждения Лена привела недавнюю цитату отца артистки. На странице в Instagram актер признался, что сомневался в способностях дочери. Елизавета Боярская плохо училась и приносила домой одни "двойки". Однако артист не ругал ее за низкие оценки. Он хотел, чтобы его наследница всегда была весела и здорова.
Когда девушка втайне поступила в театральный вуз, то Михаил Боярский изменил свое мнение о дочери. "Поменялось все, когда она, втайне от меня, поступила в театральный и стала учиться у Додина", – написал он.
Миро считает, что артист должен был наказать ребенка за плохие отметки и нанять для нее репетиторов, чтобы улучшить успеваемость. После школы актер должен был отправить наследницу учиться на бухгалтера. "Но вместо этого, на сцене и в кино появилась красивая рыба-моль, которая решила, что в кадре просто можно быть никакой", – отметила блогер. По ее мнению, Елизавета Боярская позорит фамилию.
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