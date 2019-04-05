Маликов слился с полуобнаженной Седоковой в танце на крыше

Дмитрий Маликов записал новую песню совместно с Анной Седоковой. Прослушав отрывок из композиции, поклонники отметили ее "эротический аромат".

Весну надо встречать под звуки новой песни, решил Дмитрий Маликов. Артист предложил подписчикам присоединиться к нему, выложив в Instagram отрывок из композиции, записанной с Анной Седоковой.

"Внимание! Премьера! Анна Седокова и Ваш покорный слуга записали новый трек! Встречайте весну вместе с нашей песней!" – сообщил Маликов. Эта композиция – о безумных танцах на крышах города, который за долгую зиму почти забыл, как влюбляются люди.

Напомним, что Седокова недавно освоила профессию кондитера. В Instagram звезда разместила снимки, на которых держит в руках вафельные трубочки, сахарные персики и баночки со сгущенным молоком. Для фотосессии Анна выбрала яркие наряды с декольте.

Певица пригласила поклонников посетить презентацию выпечки и десертов. Позже стало известно, что она открыла в Москве собственный бар и закатила шумную вечеринку по этому поводу.

Дмитрию Маликову и его партнерше удалось разбудить сонный город. "Фото дарит эротический аромат! Анечке очень жарко!", "Красивая пара получилась", – приводит комментарии подписчиков Teleprogramma.pro.