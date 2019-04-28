"Гадюшник зашевелился": завопившую о несуществующей травле сына Рудковскую жестко приложили

Жена фигуриста Евгения Плющенко высказалась о скандале, связанном с победой дочки певицы Алсу на шоу "Голос. Дети". Яна Рудковская упомянула при этом и своего сына Сашу, из-за чего была жестко раскритикована скандальным блогером Леной Миро.

"Гадюшник зашевелился. Мать Гнома внезапно завопила о несуществующей травле ребенка", – написала в своем Telegram-канале Миро. При этом она привела комментарий Яны Рудковской порталу Super.ru.

"То, что сейчас началось в адрес 10-летней девочки, Микеллы – это просто отвратительно… Но я прошу вас прекратить травлю Микеллы. Это мерзко! Люди вы, в конце концов, или нет?", – заявила Яна Рудковская. Она добавила, что то, что случилось на конкурсе – для всех урок, в том числе и для родителей.

Затем продюсер почему-то перешла к своему сыну Саше, которого называет Гном Гномычем. "Поэтому мы и отдали Сашу в спорт. Там конечно не легче, но более все-таки объективнее, засудить сложнее, чем на вокальных конкурсах", – отметила Яна Рудковская. Лена Миро показалась подозрительной параллель между дочкой Алсу и сыном продюсера.

"Много слов, а по делу ясно одно: баба Яга занервничала. Она-то своего сына гоняет даже по конкурсам красоты, покупая обложки и эксплуатируя ребенка в рекламе. Страшное дело, если вскроется, как побеждает сынуля, так ведь, Яна?", – жестко приложила Яну Рудковскую блогер. Сама продюсер на резкий пост Миро пока никак не отреагировала.

Напомним, Яну Рудковскую часто критикуют за посты с ее завтраками в Instagram. Многие пользователи соцсети считают фото "показухой". Звезда ранее ответила на возмущенные комментарии. Яна Рудковская призналась, что поклонникам бывает сложно угодить.

