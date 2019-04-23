Миддлтон влепила хлесткую пощечину Маркл
В минувшее воскресенье в аккаунте герцога и герцогини Кембриджских появился поздравительный пост. "Счастливого дня рождения, Ее Величество Королева!" – написали супруги. К посту они добавили семейную фотографию, сделанную в июле 2016 года во время церемонии развода караулов.
На снимке Кейт Миддлтон и принц Уильям со старшим наследником стоят на балконе рядом с Елизаветой II и ее мужем принцем Филиппом. Герцогиня Кембриджская держит на руках маленькую принцессу Шарлотту, передает издание Express.co.
Многим поклонникам не понравился кадр. По их мнению, супруги могли выбрать более удачный снимок, где также запечатлены принц Гарри и Меган Маркл. "А где Меган?", "Почему Маркл нет на этом снимке?" – спрашивали разочарованные комментаторы.
Напомним, что герцог и герцогиня Сассекские станут родителями уже в конце апреля. Недавно супругам предложили отправиться с миссией в Африку, чтобы продвигать Соединенное Королевство и работать с благотворительными организациями. Британские СМИ предположили, что истинной причиной поездки стали напряженные отношения Меган Маркл и Кейт Миддлтон.
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