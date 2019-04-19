Строгая Елизавета II отчитала легкомысленную Кейт перед кроткой Маркл
По словам репортера, Елизавета II отправляет герцогине Кембриджской записки с замечаниями, если ей не нравится, как супруга принца Уильяма выглядит на публике. "Она установила ряд жестких правил и ограничений. Монарх делает Кейт Миддлтон замечания, если ей не нравится ее наряд. Королева постановила, чтобы герцогиня всегда носила юбки определенной длины", – отметила Эшли Пирсон.
При этом монарх равнодушно относится к костюмам бывшей актрисы. Это связано с тем, что Меган Маркл играет менее важную роль в королевской семье, чем жена принца Уильяма. "Они занимают разное положение. Кейт Миддлтон может в будущем стать королевой", – уточнила журналистка.
Напомним, что герцог Кембриджский занимает второе место в очередности наследования престола. Первым является его отец, принц Чарльз. Если внук королевы займет престол, его жена получит титул королевы-консорта, сообщает Express.co.uk.
Напомним, что Кейт Миддлтон вышла замуж за принца Уильяма в апреле 2011 года. Церемония состоялась в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Будущие супруги познакомились во время учебы в университете в 2002 году. Спустя восемь лет они объявили о помолвке. Сейчас пара воспитывает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.
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