Простолюдинка Маркл схлестнулась с элегантной Миддлтон
В прошлом октябре герцог и герцогиня Сассекские прибыли с официальным визитом в государство Фиджи. Для ужина с официальными лицами страны бывшая актриса собиралась надеть тиару из королевской коллекции, однако против этого выступил сын королевы. Он посчитал, что такое экстравагантное украшение может напомнить об ушедшей эпохе и оскорбить представителей Содружества наций.
"Тогда Меган Маркл привыкала к новой роли и не была знакома с местными порядками. Принц Чарльз посоветовал ей не надевать диадему, в противном случае это могло бы выглядеть неуместно. Он сделал замечание очень мягко", – рассказал источник, близкий к монаршей семье.
Герцогиня появилась перед журналистами в синем длинном платье от лондонского бренда Safiyaa и бриллиантовых серьгах из королевской коллекции украшений. Вместе с супругом Меган Маркл приняла участие в торжественном ужине, организованном президентом Фиджи Хиохи Конроте.
Любопытно, что в этот же вечер Кейт Миддлтон посетила банкет с королевой Елизаветой II в Букингемском дворце. Супруга принца Уильяма примерила элегантный светло-голубой наряд и роскошную тиару, которая в прошлом принадлежала принцессе Диане, передает Daily Mail.
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