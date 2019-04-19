Отчаявшаяся Кафельникова приманивает кавалера голой грудью (фото)
Алеся Кафельникова, как сейчас принято говорить, в активном поиске. В этом еще раз убедились подписчики модели, увидев в ее Instagram новую серию откровенных фотографий. Дочь знаменитого теннисиста Евгения Кафельникова позирует топлес, стоя на коленях.
У 20-летней модели заподозрили депрессию. Это подтверждают, по мнению поклонников, и предыдущие грустно-философские посты – которые, тем не менее, также сопровождались снимками обнаженной Алеси Кафельниковой.
"Так вот слишком много отчаянности в тебе. Твоя депрессия на пике. Слушай, если хочешь, чтоб все было на своих местах, вовремя шли все на...", – советует ей комментатор-доброжелатель (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Поклонники Алеси Кафельниковой считают, что она до сих пор не может забыть свою последнюю любовь. Недавно модель писала о том, что готова принять непростое решение. Фанаты заключили, что она наконец-то решила забыть о своем бывшем парне – рэпере Фараоне.
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