Елена Подкаминская рассказала о разводе с мужем
Артистка поведала, что расставание с первым супругом, бизнесменом Александром Пляцевым стало серьезным испытанием. Елена Подкаминская отметила, что разойтись мирно – большой труд. Как ни парадоксально, через это нельзя пройти без страданий.
"Я горжусь, что мы пережили все так, что мы абсолютно сейчас родные люди. Мы друзья", – рассказала актриса в YouTube-шоу "Пятница с Региной".
Подкаминская уверена, что главное в такой ситуации – забыть обиды. "Здесь вопрос: тебе куда хочется двигаться? В ненависть? В разбор имущества? В потерю собственного равновесия. Ну ладно ты мучаешься, страдаешь, но это еще и судьба твоего ребенка. Тебе что важно?" – рассудила Елена.
Когда стало понятно, что брак не спасти, ни она, ни муж не стали делать "резких движений". Всей семьей они много разговаривали. В непростой ситуации отец Елены взял на себя роль психолога, чем очень помог. "Он разговаривал с каждым из нас и вместе. Цель была одна – Полина", – вспомнила знаменитость.
Брак Елены Подкаминской распался из-за ревности. Супруг заподозрил артистку в изменах. Звезда закрутила роман со строителем Денисом Гущиным, который делал перепланировку в их квартире. В августе 2017 года актриса подарила новому возлюбленному дочь Еву. По словам Елены Подкаминской, Полина не сразу приняла маленькую сестру, однако со временем привыкла.
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