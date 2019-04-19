Елена Подкаминская рассказала о разводе с мужем

Звезда телесериала "Кухня" сообщила о болезненном расставании с мужем. Елена Подкаминская призналась, что смогла сохранить дружеские отношения с отцом своей дочери Полины.

Артистка поведала, что расставание с первым супругом, бизнесменом Александром Пляцевым стало серьезным испытанием. Елена Подкаминская отметила, что разойтись мирно – большой труд. Как ни парадоксально, через это нельзя пройти без страданий.

"Я горжусь, что мы пережили все так, что мы абсолютно сейчас родные люди. Мы друзья", – рассказала актриса в YouTube-шоу "Пятница с Региной".

Подкаминская уверена, что главное в такой ситуации – забыть обиды. "Здесь вопрос: тебе куда хочется двигаться? В ненависть? В разбор имущества? В потерю собственного равновесия. Ну ладно ты мучаешься, страдаешь, но это еще и судьба твоего ребенка. Тебе что важно?" – рассудила Елена.

Когда стало понятно, что брак не спасти, ни она, ни муж не стали делать "резких движений". Всей семьей они много разговаривали. В непростой ситуации отец Елены взял на себя роль психолога, чем очень помог. "Он разговаривал с каждым из нас и вместе. Цель была одна – Полина", – вспомнила знаменитость.