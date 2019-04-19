Родившая посреди комнаты звезда "Кухни" ошарашила Тодоренко

Актриса рассказала об удачном опыте домашних родов. Елена Подкаминская стала героиней YouTube-шоу "Пятница с Региной".

Звезда сериала "Кухня" поведала, что она не поехала в роддом, когда пришло время рожать ее вторую дочь Еву. Елена Подкаминская вызвала на дом акушерку и забралась в надувной бассейн, который был установлен прямо в комнате.

"Я не понимаю, почему все считают, что в воде легче. В воде мне было не легче. Мне хочется опереться на что-то твердое, а она какая-то жидкая. Было так хорошо в один момент, я привстала, а тут Ева – бздынь!" - красочно описала процесс артистка.

Подкаминская добавила, что муж все это время находился рядом. Она крепко держалась за любимого. "Я кусала, как я не прокусила мужа не знаю. Я прокусила бассейн", – продолжила повествование знаменитость.

По словам Елены, все завершилось очень "романтично": вокруг горели свечи, она качала на руках новорожденного, акушерка держала заливающий соседей снизу бассейн, а муж бегал с тазиками и тряпками собирая воду.

"Это парадоксально, это не скучно. Мне понравилось", - улыбнулась Подкаминская. Артистка отметила, что не пытается агитировать кого-либо рожать дома, а просто делится личным опытом. Телеведущую история гостьи, судя по всему, ошарашила.

Регина Тодоренко, рассказала собеседнице, что в то время, когда она ходила беременной, многие знакомые женщины пугали ее болезненными родами. "Я прожила этот момент, я тоже фанатка естественных родов. Считаю, что это нормально и правильно", – отметила теледива и добавила, что ощущения не такие ужасные, как ей говорили. "Вот мне было два раза очень больно, но прожила этот момент, я его продышала", – поделилась своими впечатлениями артистка.

Напомним, Елена Подкаминская родила дочь Еву 3 августа 2017 года. Отец малышки строитель Денис Гущин. У артистки есть старшая дочь – восьмилетняя Полина, которая родилась в браке бизнесменом Александром Пляцевым. Отметим, что Регина Тодоренко, как и Елена Подкаминская, тоже не так давно стала мамой. В декабре 2018 года телеведущая подарила мужу певцу Владу Топалову сына Михаила.