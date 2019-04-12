Миддлтон и Маркл наплевали на день рождения Елизаветы II
В этот день герцог и герцогиня Кембриджские будут находиться в Норфолке вместе с тремя наследниками. Старший сын, принц Джордж, уже ходит в местную школу, и родители не хотят, чтобы мальчик пропускал занятия.
Тем временем принц Гарри и Меган Маркл будут готовиться к пополнению в семье. Недавно супруги переехали в коттедж Фрогмор-хаус в Виндзор. Близкие друзья пары рассказали, что бывшая актриса хочет родить наследника в спокойной обстановке дома, вдали от навязчивых журналистов.
Однако отсутствие родственников вряд ли помешает королеве отметить важную дату. В 2019 году день рождения Елизаветы II совпадает с католической Пасхой, и она может отметить это время по-особенному.
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