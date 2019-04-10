Официальное заявление об измене Кейт Миддлтон

Появилась информация о серьезных проблемах во внешне благополучной семье британского принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон. Якобы речь идет об измене. Эти данные прокомментировали адвокаты принца.

29 апреля 2011 года состоялось роскошное бракосочетание британского принца Уильяма и его давней возлюбленной Кейт Миддлтон. Церемония транслировалась на весь мир, невеста в элегантном белоснежном наряде вызвала восторг у жителей планеты. Вскоре после замужества герцогиня Кэтрин подарила супругу троих детей: сыновей Джорджа и Луи и дочь Шарлотту.

Согласно своим обязанностям, Кейт и Уильям часто выходят в свет вместе, путешествуют по миру, в том числе и с детьми. Неизменно супруги демонстрируют полную идиллию, умиляя своими нежными, трепетными отношениями весь мир. У Кейт и Уильяма множество поклонников по всему свету, поэтому информация о том, что у принца внезапно обнаружилась любовница, да еще и являющаяся подругой его жены, стала сенсацией.

Как утверждает издание In Touch, у Уильяма интрижка с Роуз Ханбери. Якобы отношения завязались, когда Кейт Миддлтон ждала третьего ребенка. Пикантности ситуации добавил тот факт, что Роуз замужем. По слухам, заподозрившая неладное Кейт Миддлтон жестко поговорила с мужем, заставив его отказаться от общения с приятельницей. Говорят, о разводе речи не идет, однако эта ситуация якобы больно ударила по отношениям Кейт и Уильяма. А уж про то, что скандал дошел до прочих членов королевской семьи, и говорить не приходится.

Не успела эта информация распространиться в прессе, как вмешались официальные представители принца Уильяма. Его адвокаты объявили, что Уильям категорически опровергает эти данные. Более того, принц намерен подать в суд на издание, сообщившее об измене, передают "7Дней" со ссылкой на зарубежные СМИ.