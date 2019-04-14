Даже выходные для звезд – не повод снижать градус накала скандалов, диких слухов и откровенных подробностей из личной жизни. Все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 апреля 2019 года собрали для своих читателей "Дни.ру".



Любовницу рэпера Гуфа изнасиловали в ночном клубе

Жуткой новостью огорошила публику бывшая участница "Дома-2" Яна Шевцова, известная своей интимной связью с рэпером Гуфом. Она рассказала, что стала жертвой изнасилования.

Подробностей произошедшего красотка не помнит. По ее мнению, злодей подмешал ей наркотик, что и предопределило последующую страшную развязку.

Бузову погнали из ведущих "Дома-2"

Еще одну новость, связанную с телепроектом "Дом-2", подарили поклонникам бывший участник Глеб Жемчугов (Клубничка) и ведущая Ольга Бузова. Мужчина считает, что красотке настало время покинуть программу.

Впрочем, по его словам, дело не в том, что Бузова не справляется с возложенными на нее обязанностями. Наоборот, Жемчугов уверен, что красавица уже успела перерасти проект.

Дакоту заподозрили в проблемах с наркотиками

А вот Рита Дакота, за чьей личной жизнью поклонники пристально следят после ее развода с Владом Соколовским, напугала пользователей Сети. Кто-то заподозрил, что после крушения семьи она пристрастилась к наркотикам.

Дело в том, что певицу заметили в компании Никиты Лушкникова. Молодой человек известен тем, что как раз помогает девушкам справиться с пристрастием к запрещенным препаратам.

Дочь Панина отказалась встречаться с матерью

Фамилия Алексея Панина попала в новостные заголовки не из-за очередного выпада актера против россиян. Оказались не при чем и откровенные снимки артиста, которыми он регулярно радует публику.

Алексей Панин стал гостем программы Леры Кудрявцевой "Звезды сошлись" на телеканале НТВ. Там он вместе с дочерью рассказал о проблемах в семье.

Коллега обвинила Собчак в мошенничестве

Из скандала в скандал продолжает свое победное шествие телеведущая, блогер, светская львица и просто талантливая красавица Ксения Собчак. На этот раз публика обратила на нее свое внимание из-за ток-шоу на YouTube.

Актриса Агата Муцениеце, которая также ведет свой видеоблог, рассказала о подозрениях, мол, ведущая мошенничает и накручивает себе просмотры. Так ли это или нет – неизвестно, но учитывая неоднозначное отношение пользователей Сети к Ксении Собчак, народ с удовольствием зацепился за эту тему.

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 апреля 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.

