Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 апреля 2019 года
Любовницу рэпера Гуфа изнасиловали в ночном клубе
Жуткой новостью огорошила публику бывшая участница "Дома-2" Яна Шевцова, известная своей интимной связью с рэпером Гуфом. Она рассказала, что стала жертвой изнасилования.
Подробностей произошедшего красотка не помнит. По ее мнению, злодей подмешал ей наркотик, что и предопределило последующую страшную развязку.
Бузову погнали из ведущих "Дома-2"
Еще одну новость, связанную с телепроектом "Дом-2", подарили поклонникам бывший участник Глеб Жемчугов (Клубничка) и ведущая Ольга Бузова. Мужчина считает, что красотке настало время покинуть программу.
Впрочем, по его словам, дело не в том, что Бузова не справляется с возложенными на нее обязанностями. Наоборот, Жемчугов уверен, что красавица уже успела перерасти проект.
Дакоту заподозрили в проблемах с наркотиками
А вот Рита Дакота, за чьей личной жизнью поклонники пристально следят после ее развода с Владом Соколовским, напугала пользователей Сети. Кто-то заподозрил, что после крушения семьи она пристрастилась к наркотикам.
Дело в том, что певицу заметили в компании Никиты Лушкникова. Молодой человек известен тем, что как раз помогает девушкам справиться с пристрастием к запрещенным препаратам.
Дочь Панина отказалась встречаться с матерью
Фамилия Алексея Панина попала в новостные заголовки не из-за очередного выпада актера против россиян. Оказались не при чем и откровенные снимки артиста, которыми он регулярно радует публику.
Алексей Панин стал гостем программы Леры Кудрявцевой "Звезды сошлись" на телеканале НТВ. Там он вместе с дочерью рассказал о проблемах в семье.
Коллега обвинила Собчак в мошенничестве
Из скандала в скандал продолжает свое победное шествие телеведущая, блогер, светская львица и просто талантливая красавица Ксения Собчак. На этот раз публика обратила на нее свое внимание из-за ток-шоу на YouTube.
Актриса Агата Муцениеце, которая также ведет свой видеоблог, рассказала о подозрениях, мол, ведущая мошенничает и накручивает себе просмотры. Так ли это или нет – неизвестно, но учитывая неоднозначное отношение пользователей Сети к Ксении Собчак, народ с удовольствием зацепился за эту тему.
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 апреля 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
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