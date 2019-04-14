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Шоу-бизнес

Бузову погнали из ведущих "Дома-2"

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Ольге Бузовой нужно вести какую-нибудь музыкальную передачу. "Дом-2"  – программа об отношениях людей, а нынешняя ведущая в этом не разбирается.
прочитано 1811 раз

Глеб Жемчугов следит за творчеством Ольги Бузовой.  Бывший участник "Дома-2" на проекте строил отношения с Ольгой Ветер. У пары родился сын Миша, однако за периметром они не смогли сохранить брак. Вдобавок, Глебу пришлось столкнуться с тяжелой зависимостью. Ему пришлось провести несколько месяцев в клинике – к счастью, в результате он полностью исцелился.

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Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Глеб Жемчугов давно покинул проект, сейчас работает на Первом канале. Но продолжает следить за тем, что происходит на "Доме-2". И Ольга Бузова в качестве ведущей проекта его совершенно не устраивает.

"Мне очень нравится, как работает Влад Кадони. Он большой молодец, очень вырос. Ксюша Бородина тоже замечательная, а вот Бузова переросла проект. Ей нужно двигаться дальше. Ей нужна какая-то музыкальная передача. "Дом-2" ведь про отношения людей, а Бузова в этом не успешна, поэтому она не может быть объективна", – заявил Жемчугов в интервью изданию StarHit.

Глеб хорошо относится к "Дому-2" и к Ольге Бузовой. Однако считает, что проект развивается в неправильном направлении, во времена его участия шоу было объективно интереснее. Большинство участников он считает слишком похожими друг на друга, а их истории – скучными.

Автор: Андрей Евлампиев14 апреля 2019, 15:00
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