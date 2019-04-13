Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 13 апреля 2019 года
"Одни огурцы": стало известно о строгой диете Пугачевой
Алла Пугачева периодически садиться на жесткую диету и ест чуть ли не одни огурцы. Об этом в эфире программы "Секрет на миллион" рассказала актриса Юлия Проскурякова, которая познакомилась с Аллой Пугачевой в 2010 году, на юбилее Игоря Николаева.
После того, как певица стала почетным гостем на свадьбе своего коллеги-композитора, артисты начали дружить семьями. Юлия восхитилась силой волей Примадонны. По ее словам, Пугачева может приготовить все, что угодно, но при этом ничего не есть сама.
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