"Солнышки!": народ в восторге от отношений Цымбалюк-Романовской и Шаляпина
Роман 40-летней экс-супруги актера Армена Джигарханяна и и 35-летнего исполнителя горячо обсуждается уже год. При этом если сначала большинство не верили в искренность отношений Виталины Цымбалюк-Романовской и Шаляпина, то сейчас становится все больше тех, кто считает, что между знаменитостями действительно есть высокие чувства.
Пианистка призналась, что при знакомстве с Прохором не думала о любви, а сам музыкант изначально видел в ней только возможность пиара. "Ровно год назад Прохор подумал, что он хайпанул, а я вообще не думала",– написала Виталина Цымбалюк-Романовская в соцсети.
Подписчики порадовались за звездную пару. "Солнышки!!! Носите крестики (освещенные в церкви) от завистливых и злых людей. Счастья вам, здоровья, берегите друг друга!!!", "Счастья вам на 100% и здоровых детей. Пусть все сбудется", "Молодцы!", "Поздравляю!", "Ура! Уже год! Поздравляю, желаю вам с Прохором всегда оставаться вместе!", – высказались пользователи Сети под снимком Виталины Цымбалюк-Романовской с избранником.
Несмотря на то, что и Виталина Цымбалюк-Романовская, и Прохор Шаляпин, судя по всему, абсолютно счастливы друг с другом, готовиться к свадьбе они не спешат. "Не надо спешить обременять друг друга бытовыми проблемами. Главное, что нас в жизни на данном этапе все устраивает. Если будет совместное имущество, это будет прекрасно. Но нам еще нужно поработать над нашим будущим", – цитирует пианистку "7Дней".
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