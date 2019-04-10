На Боярскую с мужем обрушилась разбушевавшаяся стихия

Актриса с супругом Максимом Матвеевым отдыхают в Испании. Елизавета Боярская решила сменить обстановку.

Отпраздновав день рождения старшего сына Андрея, артисты уехали в солнечную Барселону. Елизавета Боярская с супругом решили совместить приятное с полезным – отдых и работу.

Кадрами из путешествия звезда театра и кино поделилась на своей странице в Instagram. Однако отдых немного омрачила погода. Стихия разбушевалась, когда Елизавета Боярская и Максим Матвеев ехали по городу в автомобиле.

Они оказались в эпицентре стихии. Внезапно небо заволокли тучи, и началась гроза с градом. Елизавета Боярская сняла произошедшее на камеру. "Гроза с градом и снегом. Мы-то привыкшие, а вот испанцы в шоке", – поделилась актриса.

Ранее Елизавета Боярская пожаловалась на плохую погоду в Санкт-Петербурге. Судя по всему, после этого артистка и решила погреться под лучами испанского солнца.

Напомним, Елизавета Боярская в декабре прошлого во второй раз стала мамой. Своему мужу она подарила сына Григория. Также у них подрастает старший наследник Андрей. Долго артистка в декрете не сидела – вернулась на сцену уже через пару месяцев.