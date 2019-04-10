На Боярскую с мужем обрушилась разбушевавшаяся стихия
Отпраздновав день рождения старшего сына Андрея, артисты уехали в солнечную Барселону. Елизавета Боярская с супругом решили совместить приятное с полезным – отдых и работу.
Кадрами из путешествия звезда театра и кино поделилась на своей странице в Instagram. Однако отдых немного омрачила погода. Стихия разбушевалась, когда Елизавета Боярская и Максим Матвеев ехали по городу в автомобиле.
Они оказались в эпицентре стихии. Внезапно небо заволокли тучи, и началась гроза с градом. Елизавета Боярская сняла произошедшее на камеру. "Гроза с градом и снегом. Мы-то привыкшие, а вот испанцы в шоке", – поделилась актриса.
Ранее Елизавета Боярская пожаловалась на плохую погоду в Санкт-Петербурге. Судя по всему, после этого артистка и решила погреться под лучами испанского солнца.
Напомним, Елизавета Боярская в декабре прошлого во второй раз стала мамой. Своему мужу она подарила сына Григория. Также у них подрастает старший наследник Андрей. Долго артистка в декрете не сидела – вернулась на сцену уже через пару месяцев.
Артистка была слишком занята
Батька присмирел
Артистка попала в больницу
Легенде советского телевидения не изменяет чувство юмора
Популярные темы форума
Квартира Началовой Юлии
Как люди находят друг друга на всю жизнь?..
Кто, что думает о Водолеях и Овнах?
Изнасилование
Трахаю замужнюю
Как думаете: убила старуха Диану?
Он изменил мне со страшной бабой
Изменяю жене с лучшим другом, и он своей со мной! Что делать, так дальше нельзя!
Божена Рынска ,как вы думаете это она довела мужа Малашенка
Мне очень скучно!
Я однолюб, никого больше не полюблю
Афера с коллегой
Мало быть богатой, красивой, чтобы быть счастливой?
Админ уберите тему о девах! Сколько можно их ругать? Надоело.
Секс за шаурму. Как оформить юридически?
Лена Миро-скандальный уродец.
Два кило картошки
Если женщина повышает голос на мужчину
<цензура>
Где тема как найти свое счастье одиноким? Верните!
ВСД как приговор или хождение по мукам
что нравиться девушкам
Секс
Мне быть крутой и талантливой диджеем или всё-таки детсадовской и унылой воспитательницей????
Прервать беременность
Яичная диета
Грудное вскармливание
кефирная диета на 7 дней
ЖМЖ
Седловидная матка