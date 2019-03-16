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Загадочную Боярскую распекли за запутанную шерсть

Елизавета Боярская. Фото: www.globallookpress.com
Ведущий стилист студии Dajmur Анастасия Николаева прокомментировала недавнюю фотосессию артистки в ретро-образе. Елизавета Боярская поделилась снимком на своей странице в Instagram.
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Фото сделано в стилистике начала 20 века. На нем Елизавета Боярская загадочно смотрит вдаль. Она одета в полупрозрачный тюлевый топ и плиссированную длинную юбку. Образ дополнили макияж и красивая прическа. У ног актрисы сидит белая собака.

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Елизавета Михайловна Боярская

Елизавета Михайловна Боярская актриса

"Если оценивать стилистику фотографии, мне кажется, она удалась. Интерьер, одежда, аксессуары – все указывает на выбранную Боярской эпоху", – отметила собеседница "Дни.ру". "Также образ грамотно подчеркивает правильно выбранная укладка – холодная волна и небрежный, как бы размазанный смоки", – добавила стилист.

Анастасия Николаева считает, что в целом фотография удалась. Однако есть у нее и нарекания.

"Идет ли этот образ самой Елизавете – не знаю. Единственное, что меня смущает на этом снимке – нечесаная собака на переднем плане. В контрасте с блестящей плиссированной юбкой и общим шиком фотографии запутанная шерсть совсем не уместна", – раскритиковала эксперт некоторые моменты фотосессии Елизаветы Боярской.

Напомним, Елизавета Боярская замужем за актером Максимом Матвеевым. Супруги вместе уже восемь лет. В 2012 году у пары родился первенец Андрей. Второго сына Елизавета Боярская с супругом назвали Григорием. Мальчик появился на свет в одной из клиник Санкт-Петербурга. 

Автор: Валерия Нарская16 марта 2019, 20:11
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