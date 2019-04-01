"Испорченный" портрет Миддлтон разгневал народ
Герцог и герцогиня Кембриджские публикуют семейные фотографии нечасто – только в самые важные моменты жизни. Что касается официальных портретов, то они появляются еще реже. Как утверждает писательница Марсия Муди, первое изображение Кейт Миддлтон вызвало массу критики.
Автором картины стал южноафриканский художник Пол Эмсли. Сама королевская особа назвала портрет удивительным и блестящим, но арт-критики выразили противоположную точку зрения.
"Слава Богу, что красавица герцогиня Кембриджская совсем не похожа на женщину на картине. Мне очень жаль, но это испорченный портрет", – заявил эксперт Daily Mail Робин Саймон. Журналистка The Guardian Шарлотта Хиггинс отметила, что если в жизни Кейт Миддлтон обладает заразительной улыбкой, то на картине она выглядит утомленной с тяжелыми, мертвыми глазами и плотно сжатыми губами.
Сам принц Уильям назвал портрет красивым. Живописец Ричард Стоун, который рисовал членов монаршей семьи на протяжении трех десятилетий, подчеркнул, что в картине есть милая непринужденность, сообщает Express.co.
В книге "Биография Кейт Миддлтон" Марсия Муди описала процесс создания портрета. "Герцогиня сидела перед художником дважды – один раз в Кенсингтонском дворце и другой раз в студии. Она объяснила ему, что хочет выглядеть на картине естественной", – рассказала литератор.
Автор изображения позднее признался, что у него остались положительные впечатления от встречи с супругой принца Уильяма. По его словам, она – открытый, добросердечный и очень теплый человек. "Сначала я хотел показать ее серьезной, но потом понял, что правильнее будет, если я подарю ей улыбку", – поделился художник.
Напомним, что первый официальный портрет принцев Уильяма и Гарри был создан в 2009 году. На картине родственники позируют в военной форме. Живописец Ники Филиппс сказал, что постарался запечатлеть неформальный момент в формальном контексте.
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