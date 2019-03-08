Прикрывшую грудь тюлью Боярскую приласкали
Снимком артистка поделилась в Instagram. Фото сделано в стилистике начала прошлого века. На нем Елизавета Боярская загадочно и томно смотрит вдаль. На ней полупрозрачный тюлевый топ и плиссированная длинная юбка. Образ дополняют макияж и красивая прическа.
"Нынче пасмурно в Петербурге. Можно спать до обеда", – подписала снимок Елизавета Боярская. Кадр никого не оставил равнодушным. Пользователи соцсети осыпали актрису комплиментами.
"Потрясающий образ!!! Все настолько гармонично и красиво!!!", "Очень красивое фото! И Вы невероятная", "Чертовски хороша. Елизавета, Вы Богиня!", "Королева очень красивая из моих снов", – одарили множеством ласковых слов знаменитость фолловеры.
Не остались в стороне и коллеги Боярской. "Ого!!!!!!" – восхитился Сергей Безруков. "Невероятно", – отметила Юлия Снигирь. Подписчики звезды отметили, что ей очень идет этот образ – его хочется внимательно разглядывать, не упуская ни единой детали.
Напомним, Елизавета Боярская замужем за актером Максимом Матвеевым. Супруги вместе уже восемь лет. В 2012 году у пары родился первенец Андрей. Второго сына Елизавета Боярская с супругом назвали Григорием. Мальчик появился на свет в одной из клиник Санкт-Петербурга.
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