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Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 31 марта 2019 года

Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com
Российские и зарубежные звезды хорошо знают, что внимание аудитории необходимо постоянно завоевывать. Причем лучше всего для таких целей подходят не новые песни, роли и другие творческие проявления, а скандалы в личной жизни, неожиданные истории из прошлого и другие темы, позволяющие прикоснуться к тому, что обычно скрыто от посторонних глаз. "Дни.ру" собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 31 марта 2019 года.
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Бывшие мужья делят наследство Началовой

Предметом спора бывших мужей певицы Юлии Началовой – футболиста Евгения Алдонина и хоккеиста Александра Фролова – стала квартира артистки, которая была куплена для ее дочери. Первый надеется, что второй откажется от своей доли в пользу ребенка.

Впрочем, он признался, что спор о наследстве не должен выходить на первый план. По его словам, больше всего он переживает за судьбу девочки.

Повалий устроила переполох на выборах президента Украины

Народная артистка Украины Таисия Повалий пришла ра избирательный участок и отдала свой голос за одного из кандидатов в украинские лидеры. Впрочем, за кого именно проголосовала артистка, она не сказала.

Таисия Повалий. Фото: пресс-служба

Кроме того, Повалий рассказала, что один из ее предков был некогда правой рукой Богдана Хмельницкого, при котором Запорожская Сечь, Левобережье Днепра и Киев вышли из состава Речи Посполитой и стали частью России. Само появление артистки вызвало на избирательном участке ажиотаж.

Раскрыт страшный секрет Кудрявцевой

Ведущая Лера Кудрявцева может похвастаться безупречной фигурой. Как стало известно, особых усилий для ее поддержания она не прилагает.

Так, певица Валерия выдала страшный секрет Леры Кудрявцевой. Дескать, та есть вредную пищу, причем даже на ночь, и все равно не поправляется.

Семья Фриске оценила новую любовь Шепелева

Мать Жанны Фриске впервые высказалась о новой избраннице Дмитрия Шепелева Екатерине Тулуповой. Она назвала ее прекрасной девушкой, однако поспешила посочувствовать.

Семья умершей от рака певицы, судя по всему, неодобрительно относится к ведущему, поэтому считает, что связывать с ним жизнь будет ошибкой. Мать Жанны Фриске обвинила Дмитрия Шепелева в том, что он высокомерный.

Лолита тяжело переживает потерю возлюбленного

Лолита Милявская до сих пор тяжело переживает смерть бывшего возлюбленного Арнольда Спиваковского. Он, по признанию певицы, сыграл в ее судьбе очень важную роль.

Их роман начался в 1990-е годы, когда артистка переживала расставание с Александром Цекало. Сам Спиваковский называл эти отношения "легендой о любви".

Читайте последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 31 марта 2019 года, в разделе и специальных сюжетах.

31 марта 2019, 18:03

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