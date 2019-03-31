Повалий устроила переполох на выборах президента Украины
Таисия Повалий голосовала на выборах президента Украины в привычном месте – в здании средней школы, недалеко от своего дома. И ее появление на избирательном участке вызвало переполох. Люди, конечно, узнали артистку, стали с ней фотографироваться, просить дать автограф. Она никому не отказала.
На выборы певица пришла с идеальным макияжем и прической – праздник же! – в красивом дорогом дизайнерском цветном платье и пальто, которой ей очень идет. И, конечно, произвела фурор!
Спрашивали возле урны люди ее и о том, за кого оно отдала свой голос. "Я проголосовала за счастливую, мирную жизнь, за богатый народ – сообщила "Дни.ру" самая популярная украинская артистка. – Я хочу, чтобы моя страна развивалась, процветала, чтобы в ней хорошо жилось и старикам, и детям".
"У меня украинские корни, мой дальний предок был правой рукой Богдана Хмельницкого (гетман Войска Запорожского, полководец, политический и государственный деятель, при котором в XVII веке Запорожская Сечь, Левобережье Днепра и Киев отсоединились от Речи Посполитой и вошли в состав Русского государства. – Прим. ред.), поэтому для меня крайне важно, по какой дороге Украина будет идти в ближайшие годы, – говорит Таисия Повалий. – Я знаю лично некоторых из 39 кандидатов в президенты – среди них есть достойные люди. Но выбор все равно был сложным".
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