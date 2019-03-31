Повалий устроила переполох на выборах президента Украины

Украина выбирает будущее на ближайшие пять лет. В 8 утра по местному времени по всей страны и в зарубежных (исключая Россию) дипредставительствах страны открылись избирательные участки. Народная артистка Украины Таисия Повалий сделала свой выбор одной из первых.



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