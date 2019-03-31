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Шоу-бизнес

Бывшие мужья делят наследство Началовой

Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com
Наследство Юлии Началавой – точнее, квартира, которую покупали для ее дочери – остается предметом спора бывших мужей певицы. Футболист Евгений Алдонин ожидает, что хоккеист Александр Фролов все же поступит "по-мужски" и откажется от своей доли в этом жилье в пользу Веры.
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Наследство Началовой должно перейти к дочери певицы – Вере. Бывший муж артистки Евгений Алдонин подчеркнул, что хотел бы избежать споров по квартире и возможных судебных разбирательств с хоккеистом Александром Фроловым. Он призвал спортсмена в эфире ток-шоу на одном из российских каналов поступить "по-мужски" – отказаться от своей части квартиры в пользу Веры.

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Юлия Викторовна Началова певица

Алдонин рассказал, что 12-летней дочери Началовой, Вере, предложили жить с его новой семьей и сводным братом. Спортсмен уточнил, что его жена Ольга согласна принять девочку. Но Вера решила остаться с родителями певицы: Юлия подолгу бывала на гастролях, и ребенок привык жить с дедушкой и бабушкой.

Что касается наследства Началовой, то Евгения Алдонина заботит вопрос о судьбе квартиры, которую он подарил артистке накануне их свадьбы. Когда они еще только собирались пожениться, договорились купить недвижимость для ребенка. В браке Алдонин и Началова прожили 7 лет, затем певица ушла к Александру Фролову. Отношения с хоккеистом официально не были оформлены – однако Началова отдала ему в собственность половину квартиры.

Алдонин сейчас пытается убедить бывшего соперника поступить благородно и вернуть часть жилплощади, но пока безуспешно. "Она встретила Александра Фролова в Америке. Я это пережил, принял. Но после развода я оставил Юле квартиру для Веры. Я знаю, что есть документ, который дает Александру Фролову права на половину квартиры. Сейчас пытаюсь выстроить с ним диалог. Но по квартире он отмалчивается, конкретные вопросы со мной не решает", — рассказал Алдонин.

И все же, по словам Алдонина, наследство Началовой – не главный вопрос. Больше всего футболист и его супруга переживают за Веру. По словам спортсмена, они приготовили для девочки место в своем доме и рады принять ее в любой момент, пишет StarHit.

Автор: Андрей Евлампиев31 марта 2019, 10:40
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