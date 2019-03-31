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Шоу-бизнес

Лолита тяжело переживает потерю возлюбленного

Лолита Милявская. Фото: www.globallookpress.com
Лолита Милявская до сих пор тяжело переживает смерть бывшего бойфренда Арнольда Спиваковского. Певица признается, что предприниматель сыграл в ее жизни очень важную роль. Сейчас артистку утешает лишь то, что она успела все же попрощаться с экс-бойфрендом перед его кончиной.
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Расставаний в жизни Лолиты Милявской было много. Певица пережила горечь утраты и предательства. Но в конце концов артистка обрела счастье со спортсменом Дмитрием Ивановым. Певица старше супруга на 12 лет – но утверждает, что чувствует себя с ним молодой и красивой.

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Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

У певицы было несколько бурных романов. Но один из эпизодов своей бурной биографии Милявская так и не смогла просто выбросить из памяти. Замуж за Арнольда Спиваковского Лолита так и не вышла – однако бизнесмен сыграл в жизни исполнительницы важную роль, призналась певица в эфире программы "Однажды".

В свое время песня "Я жизнь отдам за тебя" удивила слушателей своей эмоциональностью. Как рассказала Лолита Милявская, именно тогда она рассталась с близким человеком и пережила настоящий кризис. Но творчество помогло ей стать сильнее.

"Это была такая страсть, именно она, ведь любовь спокойнее. Мы выясняли отношения и все время пытались сделать друг другу больно. Встречались по ночам и говорили. Я сказала, что посвятила ему песню", – призналась Лолита.

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Публикация от �� Адекват - не наш формат �� (@mrs.milyavskaya)

Роман Лолиты Милявской с Арнольдом Спиваковским начался в 90-е. Он помог ей пережить тяжелый развод с Александром Цекало. Сам предприниматель называл отношения с певицей "легендой о любви", пишет StarHit.

Гражданский супруг Лолиты Милявской Арнольд Спиваковский скончался 12 марта. Ему был 51 год. В день смерти предпринимателя Милявская оставила в Instagram трогательный пост со словами прощания. "Меня оправдывает одно: я успела попросить прощения", – написала певица.

Автор: Андрей Евлампиев31 марта 2019, 11:17
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