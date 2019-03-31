Лолита тяжело переживает потерю возлюбленного

Лолита Милявская до сих пор тяжело переживает смерть бывшего бойфренда Арнольда Спиваковского. Певица признается, что предприниматель сыграл в ее жизни очень важную роль. Сейчас артистку утешает лишь то, что она успела все же попрощаться с экс-бойфрендом перед его кончиной.

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