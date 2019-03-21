Звезду сериала "Универ" избили и ограбили в Москве

Актер Владимир Лавров, блиставший в эпизодических ролях таких сериалов, как "Универ. Новая общага" и "След", пострадал от ограбления, передает портал teleprogramma.pro. В его квартиру в Москве ворвались двое злоумышленников. Они избили актера и забрали два телефона, банковские карты, пару наручных часов, золотые серьги и кулон с ангелом. Общий ущерб оценивается в 500 тысяч рублей. Злоумышленников удалось вычислить по номеру автомобиля LADA Priora, на котором они пошли на дело. Задержаны трое подозреваемых. У Владимира Лаврова медики диагностировали ссадины и ушибы.