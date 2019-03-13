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Шоу-бизнес

Резко похудевшую Миддлтон уличили в четвертой беременности

Кейт Миддлтон. Фото: www.globallookpress.com
Поклонники британской королевской семьи уверены, что герцогиня Кембриджская скоро станет мамой в четвертый раз. Они представили весомые доказательства новой беременности Кейт Миддлтон.
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Первенец принца Гарри появится на свет уже в конце апреля, и теперь британские журналисты гадают, когда произойдет пополнение в семье его брата. Сама герцогиня Кембриджская пока не делала никаких официальных заявлений, но поклонники уверены, что радостная новость будет озвучена совсем скоро.

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Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

На последних снимках с официальных мероприятий можно заметить, что Кейт Миддлтон сильно похудела. По мнению пользователей, такие изменения во внешности связаны с тем, что она вновь ждет малыша. Они вспомнили, что в начале каждой беременности королевская особа испытывала сильный токсикоз, из-за чего теряла вес, передает "Экспресс-газета". 

Во время недавнего путешествия в Северную Ирландию герцогиня встретилась с местным жителем и его пятимесячным сыном. Жена принца Уильяма отметила, что ей было приятно познакомиться с парой, после чего обратилась к отцу. "Ваш малыш такой милый, что мне тоже захотелось ребенка", – сказала она. Это высказывание очередной раз натолкнуло британских репортеров на мысль о новой беременности. 

Источник, близкий к монаршей семье, рассказал, что Кейт Миддлтон всегда хотела иметь много наследников. Вполне вероятно, что она может последовать примеру действующей королевы Елизаветы II, которая произвела на свет четырех детей.

"Герцогиня всегда хотела иметь как минимум трех детей. Тогда Уильям весьма скептически отнесся к этой идее, так как их первый ребенок Джордж – очень непоседливый малыш. С Шарлоттой им уже было полегче. Мысль еще об одном наследнике больше не кажется им такой невероятной", – цитирует ее Express.co.

Автор: Полина Крылова13 марта 2019, 14:09
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