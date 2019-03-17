Умер известный режиссер

Известный режиссер-документалист Юрий Шиллер ушел из жизни в возрасте 77 лет 17 марта, говорится в сообщении на официальном сайте Союза кинематографистов России. Причины смерти не называются.

Юлий Шиллер создал более 60 документальных и игровых фильмов. Его картины находятся в библиотеке Конгресса США, в Москве в архиве гостелерадио на Шаболовке, архиве Госфильмофонда РФ "Белые столбы", в новосибирской ГТРК, по ним преподают во ВГИКе.