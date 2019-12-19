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Шоу-бизнес

Сделано сенсационное заявление о воссоединении Петросяна и Степаненко

Евгений Петросян и Елена Степаненко. Кадр youtube.com
Развод юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко стал чуть ли не самым громким событием в информационной среде. Впрочем, не так давно было сделано сенсационное заявление о воссоединении пары.
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Таролог Евдокия Князева решила посмотреть, какая судьба в скором времени ожидает знаменитостей. Разложив карты, она сделала удивительное предсказание, которое норовит стать настоящей сенсацией. В конце концов, поклонники супружеской четы надеются, что рано или поздно все вернется на круги своя, несмотря на тот факт, что Евгений Ваганович уже сошелся с молодой избранницей.

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Елена Григорьевна Степаненко Артистка эстрады

"Сейчас одни из самых актуальных тем – новая жена Петросяна и раздел имущества между бывшими возлюбленными. Но мало кто знает, что за Степаненко стоит единственная дочь Петросяна – Викторина. Разложив карты, сейчас я могу сказать что война не ведется, Степаненко и Викторина просто защищают свои вложения", – поведала таролог.

Она добавила, что сейчас единственная дочь комедиантов решает вопрос со своей недвижимостью. Скорее всего, речь идет о ремонте или строительстве. Предвидя комментарии злопыхателей, Евдокия подметила, что недвижимость уже принадлежит девушке официально.

"То, что Степаненко настроила дочь против Петросяна – это все просто слухи. Как показали карты, дочь не общается с отцом из-за его жадности, ссора из-за квартиры. На самом деле там идет война, но время покажет", – подметила таролог.

А вот ее прогноз на будущее уже не касается войн за имущество двух юмористов. Князева поспешила порадовать поклонников пары, объявив, что рано или поздно они воссоединятся.

"Связь между Петросяном и Степаненко не прервана. Она духовная и выше всего, что происходит. Это связь святая, церковная. На Петросяне много негативной энергии, сделать это мог только близкий человек, который всегда рядом с ним. Карты показывают туманные перспективы, скоро будет перелом этой ситуации, но в конце они воссоединятся", – подчеркнула провидица.

Автор: 19 декабря 2019, 06:13
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна

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