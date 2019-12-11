Петросян дал первый комментарий о свадьбе с Брухуновой

На днях новость о бракосочетании Евгения Петросяна и его молодой помощницы Татьяны Брухуновой взорвала медиапространство. Наконец шумиху прокомментировал сам юморист.

Евгений Петросян возмущен тем, что пресса интересуется такими подробностями. "В то время, как СМИ издеваются и разбирают по косточкам мою личную жизнь, сознавая свою безнаказанность, причем разбираются в том, чего они абсолютно не знают, что является, с моей точки зрения, позором, непристойным поведением, оскорблениями и клеветой... В это постыдное для российских СМИ время я побывал на настоящем театральном празднике", – сообщил юморист, обнародовав фотографию, на которой запечатлен со своим адвокатом Сергеем Жориным.

Он рассыпался в комплиментах постановке "Ревизор", в которой одну из главных ролей исполнил Владимир Машков. "Как я рад, что сегодня театр рождает явление. Постановка, актеры, художник оказались на такой высоте, когда можно сказать, что они все сделали на уровне самого Николая Васильевича. Спектаклем правила ирония, филигранная эксцентрика, доводящая зрителей до гомерического смеха. Огромное количество находок на один квадратный сантиметр, неожиданных решений всех классических эпизодов пьесы. При этом глубина гоголевского смеха явственно ощущается, перекидываясь намеком на современную жизнь", – высказался артист.

Некоторые подписчики инстаграм-аккаунта Евгения Петросяна сочли его гневный пост своеобразным опровержением информации о свадьбе с помощницей Татьяной Брухуновой. На это артист ответил: "Ничего не опровергал и не утверждал. Я сказал, что вмешиваться в мою личную жизнь они не имеют права. Это непристойно".

По некоторым данным, Евгений Петросян и Татьяна Брухунова оформили отношения в начале декабря. Об этом стало известно благодаря разговорчивым людям из их близкого окружения. Новоиспеченная супруга юмориста категорически отказалась обсуждать эту информацию. А вот бывшая жена артиста Елена Степаненко пожелала паре счастья.