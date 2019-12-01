"Это все дико": Кафельникова на лихом жеребце вызвала оторопь

В кадре дочь знаменитого теннисиста катается на лихом скакуне в дворцовом парке. На ней черная форма гусара прусской армии. – При этом ее головной убор спадает на глаза во время езды под смех стоящего рядом фотографа.
Алеся Кафельникова уверенно держится в седле, пока лошадь бежит рысью. Видео показалось многим фолловерам модели странным. У некоторых оно вызвало оторопь. "Это все дико", "Нелепо", – написали пользователи соцсети. Поклонникам модели же ролик понравился. "Изящная Леся", "Молодец, крутая!", – отреагировали обожатели девушки.
Популярные темы форума
Про Доцента Соколова который драл в дырки свою студентку.
Отличное время было в советское время,не то,что сейчас
Где приличный регион в России для жизни,где есть нормальная работа
Всем дуракам посвящается
Фейку и троллю под моим ником ,,Невеста,,
Путин сказал,что-бы чиновники решали проблемы регионов ,а не ему люди жаловались?
ВЫ БРЕЕТЕ ЯЙЦА?
О доброте и милосердии к старикам
СССР всё было хорошо и правильно
Не открываются в темах страницы