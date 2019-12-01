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"Это все дико": Кафельникова на лихом жеребце вызвала оторопь

Алеся Кафельникова. Фото: www.globallookpress.com
Модель показала ролик с роскошного отдыха в Европе. Алеся Кафельникова в гусарской форме прокатилась на лошади.  
прочитано 91 раз

В кадре дочь знаменитого теннисиста катается на лихом скакуне в дворцовом парке. На ней черная форма гусара прусской армии. – При этом ее головной убор спадает на глаза во время езды под смех стоящего рядом фотографа.

Алеся Кафельникова уверенно держится в седле, пока лошадь бежит рысью. Видео показалось многим фолловерам модели странным. У некоторых оно вызвало оторопь. "Это все дико", "Нелепо", – написали пользователи соцсети. Поклонникам модели же ролик понравился. "Изящная Леся", "Молодец, крутая!", – отреагировали обожатели девушки.

Автор: 1 декабря 2019, 06:13
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как выглядела Алеся Кафельникова до жуткой интоксикации

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