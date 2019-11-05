Ева Польна о состоянии попавшей в больницу дочери

Согласно данным СМИ, дочь артистов Евы Польны и Дениса Клявера была госпитализирована с сильнейшим приступом астмы. Эвелин вызвали скорую помощь, но прибывшие медики не смогли помочь, поэтому было решено ехать в больницу. Сообщалось, что девочку доставили в клинику в критическом состоянии.
Наконец Польна прокомментировала состояние дочери. На своей странице в социальной сети "Инстаграм" она опубликовала такой пост: "Есть в жизни моменты, которые принципиально требуют тишины. Они не касаются никого вокруг. Человек переживает их наедине с собой и своими близкими".
Ева рассказала, как себя чувствует Эвелин. "Чтобы прекратить поток писанины в СМИ, хочу сообщить, что состояние здоровья моей дочери стабилизировалось, она находится под контролем врачей. Спасибо всем за поддержку!" – сообщила артистка.
В своем аккаунте в той же соцсети Денис опубликовал аналогичный пост и добавил: "Думаю, каждый согласится. Сейчас уже все хорошо. Спасибо за понимание и вашу поддержку". И Польна, и Клявер предусмотрительно отключили комментарии к этим записям.
Известие о том, что у Евы Польны и Дениса Клявера есть общий ребенок, стало сенсацией несколько лет назад – артисты долго хранили эту тайну. У них был роман, который быстро закончился. Спустя пять лет после рождения девочки Денис Клявер признал отцовство.
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