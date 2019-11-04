Могла потерять ребенка: экс-солистке "ВИА Гры" сделали платику во время беременности

Несколько лет назад вокалистка обратилась в клинику пластической хирургии. Артистка хотела сделать красивый бюст.
Миша Романова сдала все необходимые анализы, показала результаты врачам. Хирурги со спокойным сердцем положили бывшую участницу "ВИА Гры" на операционный стол. Уже после процедуры артистка узнала, что все это время была беременна. Звезда могла потерять ребенка.
"В тот момент у меня просто не укладывалось в голове, как это возможно! Конечно, я поехала в клинику и увидела врача, у которого дрожали руки. А врач-анестезиолог просто начал меня утешать и говорить, что в этом нет ничего страшного, и такие случаи бывают. Я хочу предупредить всех женщин, которые имеют такие же намерения, не доверять врачам на сто процентов, потому что никто не застрахован от их халатности", – поделилась Миша Романова в личном "Инстаграм".
Как признается вокалистка, эта ситуация ее очень испугала. Однако больше экс-артистка "ВИА Гры" страшится того, что произошедшее может повториться с кем-то другим.
"Доверяйте, но перепроверяйте тысячу раз. Помните, что ваша жизнь и здоровье никого не волнуют больше вас самих", – отметила Миша Романова. По словам певицы, сегодня она освободилась от прошлого. Она живет ради сына.
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